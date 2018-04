Dertiger die beweerde stiefzoon te hebben vergiftigd met bord pasta toch niet vervolgd kg

27 april 2018

20u22

Bron: Belga 1 De Oudergemse dertiger die beweerd had dat hij zijn stiefzoon had vergiftigd met een bord bedorven pasta, zal niet moeten terechtstaan. De man had later zijn bekentenissen ingetrokken en uit onderzoek was ook gebleken dat de jongen niet overleden was door de bedorven maaltijd. Het parket Halle-Vilvoorde had dan ook aan de Brusselse raadkamer gevraagd de man buiten vervolging te stellen en dat is ook gebeurd. Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van de man, meester Dimitri de Béco.

De 14-jarige jongen overleed op 5 oktober 2014, toen hij bij zijn vader in Linkebeek verbleef. Uit een autopsie die op het lichaam werd uitgevoerd, bleek dat de jongen door een voedselvergiftiging of een bacteriële infectie gestorven was. Enkele weken later bood de stiefvader van de jongen zich spontaan bij de politie aan en verklaarde dat zowel hij als de jongen bedorven pasta hadden gegeten. Naar eigen zeggen wilde de man zichzelf ziek maken omdat hij depressief was en liet hij de jongen van de pasta eten omdat die soms kwaadsprak over hem. De pasta had al enkele dagen in de vuilbak gelegen en was beschimmeld.

Korte tijd nadien, toen de jongen bij zijn vader verbleef, overleed de jongen dan plots. De stiefvader werd na zijn bekentenissen onder aanhoudingsbevel geplaatst maar korte tijd nadien op vraag van zijn advocaat herverhoord. Toen trok hij zijn bekentenissen in. De Oudergemnaar kampte sinds jaren met psychiatrische problemen, onder meer bipolaire stoornissen en hallucinaties. In de weken na het overlijden van zijn stiefzoon zou hij in een depressie geraakt zijn en waanideeën gekregen hebben.

Doodsoorzaak onbekend

Het verdere onderzoek wees ook uit dat het overlijden van de jongen niet in verband kon gebracht worden met de bedorven maaltijd, al kon nooit achterhaald worden wat dan wel de precieze doodsoorzaak was. In het lichaam van de jongen waren wel sporen van arsenicum aangetroffen maar de oorsprong daarvan bleef een raadsel.