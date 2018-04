Dertiger chanteert minderjarige meisjes met naaktfoto's: "Ik kwam niet meer aan mijn trekken bij mijn vriendin" SVM

26 april 2018

16u26

Bron: Belga 0 Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is een 34-jarige man verschenen die minderjarige meisjes contacteerde via internet, om naaktfoto's vroeg en hen daarna chanteerde door te dreigen ze openbaar te maken. Eén meisje werd geïdentificeerd, zij stelt zich burgerlijke partij. Het parket vroeg 2 jaar, eventueel met uitstel.

De bal ging aan het rollen toen de ex-vriendin van de man aangifte deed bij de politie Mechelen-Willebroek. Zij vermoedde al langer dat hij er een ongepaste relatie op nahield met zijn minderjarig nichtje nadat ze pikante sms'jes tussen beiden had gezien.

Maar de echte aanleiding was een laptop van de man waarop een gesprek via Skype was bewaard. Daarin was te lezen hoe een Nederlandse man zijn minderjarige dochter aan hem wilde "verhuren".

Tien vragen voor 100 euro

De laptop werd door de politiediensten uitgelezen. Zo botsten ze op andere berichten, waarin de man minderjarigen voorstelde om 10 vragen (met zeer erotische content) te beantwoorden. Als ze dat deden, zouden ze 100 euro krijgen. Hij vroeg hen onder meer seksuele handelingen te stellen voor de webcam en chanteerde hen nadien met de beelden als ze niet meer wilden meewerken.

Tijdens zijn verhoor zei hij dat hij bij zijn toenmalige vriendin niet aan z'n trekken kwam en daardoor online ging. Hij zocht niet bewust minderjarige meisjes op. Maar als ze in zijn vizier kwamen, blokte hij dat ook niet af. Intussen had hij een nieuwe relatie en kwam hij niets meer tekort, waardoor hij geen nood meer had om online te gaan. Volgens een psychiater is de man behandelbaar, dus kunnen probatievoorwaarden soelaas brengen.

Het ene meisje dat werd geïdentificeerd, vroeg een schadevergoeding van 2.500 euro. Volgens de verdediging moet die eis worden afgekeurd omdat zij steeds haar medewerking had verleend aan de gepleegde feiten.