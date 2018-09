Dertiger bezweken na botsing tegen bpost-truck in Lummen ADN

19 september 2018

21u28

Bron: Belga 2 Een 34-jarige man uit Beringen is vandaag bezweken aan de gevolgen van een frontale botsing maandagochtend met een bpost-vrachtwagen in Lummen. Dat bevestigt de lokale politie.

Het ongeval gebeurde maandag rond 3.45 uur in de 6 Septemberstraat. Om een onbekende reden was de personenwagen op het rijvak beland waar de vrachtwagen reed. Dan volgde de zware klap. De automobilist werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vandaag is overleden.

Maandagavond bezweek ook al een 37-jarige motorrijder uit Opglabbeek na een botsing met een dronken bestuurder op de Borreshoefstraat in Dilsen-Stokkem. Gisterennamiddag rond 16 uur kwam een 68-jarige voetganger uit Hoeselt om het leven na een botsing met een bestelwagen op het industrieterrein Kielenberg in Bilzen.

Meer over Beringen

Dilsen-Stokkem

Opglabbeek

Borreshoefstraat

Kielenberg

Bilzen

Lummen

Hoeselt