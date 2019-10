Dertig procent van de jongeren zou niet in bedrijf werken dat religieuze symbolen zoals hoofddoek toelaat AW

Bijna 30 procent van de jongeren (17-28 jaar) zou niet voor een privébedrijf werken dat expliciete uitdrukkingen van religieuze diversiteit - zoals een hoofddoek of keppeltje - toelaat. Dat blijkt uit een studie in opdracht van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Naar aanleiding van “Young Talent in Action XXL” - een evenement waar jongeren met bedrijfsleiders kunnen praten, luisteren naar jong talent of leren welke (digitale) vaardigheden belangrijk zijn - liet het VBO een enquête uitvoeren bij 814 jongeren tussen 17 en 28 jaar. Er werd gepeild naar de verwachtingen van jongeren en werkgevers op de arbeidsmarkt.

Een van de onderwerpen in de studie is het diversiteitsbeleid van de bedrijven. Blijkt dus dat 29,3 procent van de 665 ondervraagde jongeren die de vraag beantwoordden, zou passen voor een bedrijf dat hoofddoeken, keppeltjes of tulbanden toelaat. Van de tegenstanders zegt 64,1 procent dat ze de religieuze uitdrukkingen liever niet zien omdat dit voor hen ingaat tegen het neutraliteitsprincipe.

Genderquota

De jongeren gaven ook hun mening over genderquota: 63,8 procent is voor, 36,2 procent is tegen. Bij de vrouwen is 72 procent voor, tegen 56 procent bij de mannen. Van de 110 ondervraagde werkgevers zegt maar 3 procent momenteel met genderquota te werken. Minder dan de helft van de werkgevers denkt dat jongeren positief staan tegenover genderquota.

Het VBO vindt dat bedrijven zelf moeten kunnen beslissen hoe ze met diversiteitsbeleid omgaan. "Jongeren kiezen voor bedrijven waarvan ze vinden dat ze aansluiten bij hun waarden en normen. Het is belangrijk dat er een match is", zegt VBO-woordvoerder Bart Croes. "We willen niets opleggen, maar we vinden wel dat diversiteit een troef is en we promoten het. Het leidt ook tot betere resultaten."

Bedrijfswagen

In het mobiliteitsluik van de studie valt op dat jongeren de auto nog altijd vrij belangrijk vinden. Als ze moeten kiezen tussen een bedrijfswagen, de volledige terugbetaling van openbaar vervoer of een fietsvergoeding, zou drie op de vijf de voorkeur geven aan een bedrijfswagen. Werkgevers overschatten het belang van de wagen voor jongeren wel: vier op de vijf denken dat jongeren voor de bedrijfswagen zouden kiezen.