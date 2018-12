Dertig nieuwe trajecten voor supertrucks jv

04 december 2018

08u03

Bron: belga 0 Transporteurs kunnen binnenkort supertrucks - officieel: langere en zwaardere vrachtwagens of LZV's - inzetten op dertig nieuwe trajecten in Vlaanderen. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

De nieuwe trajecten maken deel uit van een tweede proefproject, waarbij transportbedrijven sinds juli 2018 twee keer per jaar trajecten kunnen aanvragen voor supertrucks.

Tijdens de maand juli dienden 47 transportbedrijven in totaal 74 trajectaanvragen in. Het gaat om zogenaamde "aantakkingstrajecten" die het basisnetwerk (de autosnelwegen en enkele wegen binnen de havengebieden) verbinden met specifieke bestemmingen, zoals een opslagplaats, fabriek of logistieke hub.

Alleen veiligste

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaf uiteindelijk groen licht aan 30 trajecten. "Alleen de veiligste trajecten werden geselecteerd", stelt AWV. "Zo mag het transport niet door een zone 30 rijden, mogen er niet te veel zwakke weggebruikers het traject gebruiken en mag een LVZ niet passeren langs moeilijke kruispunten of niet-aangepaste rotondes. De trucks moeten een speciale keuring krijgen voor ze de weg op mogen en de chauffeurs een aangepaste rijopleiding."

In tegenstelling tot het eerste proefproject in 2014 - dat resulteerde in maar twee operationele supertrucks - zijn de trajecten niet meer voorbehouden voor één transporteur. "Eenmaal goedgekeurd, mag elke transporteur een bepaald traject gebruiken, mits zijn vrachtwagens en chauffeurs aan de juiste voorwaarden voldoen", luidt het.

LZV's kunnen tot ruim 25 meter lang zijn en tot 60 ton wegen (tegen bijna 19 meter en 44 ton voor een gewone vrachtwagen). Daardoor kunnen twee supertrucks dezelfde lading vervoeren als drie normale vrachtwagens.