Dertig milieuverenigingen tekenen bezwaar aan tegen ontbossingsplannen Ineos

29 augustus 2019

14u47

Bron: belga 0 binnenland Dertig milieuverenigingen uit binnen- en buitenland hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de ontbossingsplannen van chemiereus Ineos in de Antwerpse haven, voor de bouw van twee nieuwe fabrieken. Volgens burgerbeweging Antwerpen Schaliegasvrij mailden minstens 280 mensen een individueel bezwaarschrift naar het vergunningenloket van de haven.

Vandaag eindigt de bezwaartermijn voor het omgevingsproject "Ontbossing en voorbereidende werken" van Project One in de Antwerpse haven. Voor de bouw van twee nieuwe fabrieken in Lillo - een mega-investering van 3 miljard euro - wil het Britse Ineos 55 hectare bos kappen. Dat stuitte de afgelopen weken op veel protest van milieuorganisaties.

De organisaties zijn kwaad omdat Ineos haar milieueffectenrapport over de ontbossing los heeft gekoppeld van de plannen voor de eigenlijke installaties. "Dit is geheel onwettig volgens het Belgische én het Europese recht", zegt Pieter Lievens van Antwerpen Schaliegasvrij. "Daardoor is bijvoorbeeld de negatieve impact op het klimaat geheel niet ingeschat." Volgens Lievens kunnen de plannen voor de installaties nog mislopen door het instabiele financiële plaatje en maatschappelijke weerstand tegen klimaatvervuiling. "Ontbossen is dan ook extreem voorbarig."

Ongerustheid

Bond Beter Leefmilieu, WWF en Natuurpunt delen de ongerustheid over de ontbossing. "Bos kappen voor installaties waarvan nog niet geweten is of ze vergund geraken, is voorbarig. We vragen ook garanties dat de nieuwe installaties passen in een koolstofneutraal en circulair Vlaanderen", klinkt het.

De internationale organisatie ClientEarth en de Antwerpse beweging stRaten-Generaal stelden een bezwaarschrift op, dat mee ondertekend werd door Antwerpen Schaliegasvrij, Greenpeace Belgium, Vogelbescherming Vlaanderen, Ademloos, BOS+ en Klimaatzaak.

Bond Beter Leefmilieu, WWF en Natuurpunt kwamen met een eigen bezwaarschrift en ook klimaatorganisatie Climaxi diende een bezwaar in. Een groep van zestien, voornamelijk Britse organisaties kwam met een eigen bezwaarschrift.

Een petitie van de Antwerpen Schaliegasvrij verzamelde op enkele dagen ruim 4.500 handtekeningen. Er zouden volgens de organisatie ook ruim 280 individuele bezwaarschriften zijn ingediend. Dat kon vandaag niet bevestigd worden bij het Antwerps havenbedrijf.