Dertig maanden cel voor mensensmokkel op snelwegparking E40 ADN

12u13

Bron: Belga 0 Bart Boterman Een medewerker van een privébewakingsfirma op de snelwegparking in Mannekensvere. De Brugse correctionele rechtbank heeft drie twintigers uit Irak veroordeeld tot 30 maanden effectieve gevangenisstraf voor feiten van mensensmokkel. Op de snelwegparking in Mannekensvere probeerden ze negen vluchtelingen in vrachtwagens te verstoppen.

In de nacht van 9 op 10 februari 2017 stelde de politie heel wat beweging vast op de parking langs de E40 in Mannekensvere. Een groepje vluchtelingen hield zich verborgen achter een gebouwtje, terwijl de mensensmokkelaars een geschikte vrachtwagen richting Calais uitzochten. Op die manier wilden ze de vluchtelingen het Verenigd Koninkrijk binnenloodsen.

De smokkelaars vonden blijkbaar geen geschikte vrachtwagen, want rond 4 uur werden de vluchtelingen opgepikt door een Opel Zafira. De politie kwam tussenbeide en stelde vast dat er maar liefst negen mensen, onder wie drie minderjarigen, in het voertuig zaten. Het jongste slachtoffer was amper drie jaar oud.

Het parket vroeg om de aanhouding van drie verdachten, maar de onderzoeksrechter ging daar niet op in. De Irakezen kwamen begin december zoals verwacht niet opdagen voor hun proces in de Brugse correctionele rechtbank. De rechter heeft hen bij verstek veroordeeld tot 30 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 72.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Hun onmiddellijke aanhouding werd bevolen.