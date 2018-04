Dertig maanden cel voor man die aangerande en bewusteloze vrouw op straat dumpte Redactie

26 april 2018

16u43

Bron: Belga 3 De Tongerse strafrechter heeft een 29-jarige man uit Genk veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden omdat hij in 2015 een vrouw dumpte aan het station van Hasselt nadat hij haar had aangerand. Hij is ook vijf jaar lang zijn rechten kwijt. Een tweede man uit Genk, die eerder die nacht seksuele betrekkingen had met dezelfde vrouw en ook verdacht werd van de aanranding, is vrijgesproken.

Een van de mannen kwam de toen 26-jarige vrouw uit Sint-Truiden op 18 oktober 2015 's morgens tegen in de vestiaire van discotheek Versuz in Hasselt. Hij kon de vrouw overhalen om samen met zijn vriend mee te rijden naar Genk.

Nadat de man zijn vriend had afgezet aan zijn appartement parkeerde hij en had hij seks met de vrouw, naar eigen zeggen met haar toelating. De rechters konden niet vaststellen of de vrouw ook daadwerkelijk die toestemming had gegeven omdat ze zich niets meer herinnerde sinds haar vertrek uit de dancing. Daardoor spraken de rechters hem vrij.

Geen toestemming

Toen de man merkte dat zijn echtgenote hem al enkele keren gebeld had, belde hij naar zijn vriend met wie hij eerder naar de Versuz was geweest en vroeg hem om de vrouw naar Sint-Truiden te brengen. Ze reden terug naar het appartement van de man en de vrouw stapte in zijn auto. In plaats van haar naar huis te brengen, parkeerde de tweede beklaagde zich aan het kanaal in Genk en verkrachtte hij haar.

Op camerabeelden van het station van Hasselt is te zien hoe hij daar stopte, hoe de vrouw uit zijn auto sukkelde en onmiddellijk door haar benen zakte. Zonder zich om de vrouw te bekommeren, reed de man weg. Zo'n vijf minuten later vond de spoorwegpolitie de hevig bloedende en bewusteloze vrouw op straat. Volgens de rechters was de vrouw zo van de wereld dat ze geen toestemming kon geven. Aan de vrouw moet de veroordeelde een schadevergoeding betalen van 5.000 euro.