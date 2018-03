Dertig jaar gevorderd voor Letse verdachte van roofmoord op Kortrijkse goudsmid ep

14 maart 2018

10u10

Bron: belga 2 Het openbaar ministerie acht de feiten bewezen en wijst de Let Sergejs P. aan als dader van de roofmoord op Robert Ardenoy. Het doet dat op basis van gevonden DNA-sporen en voetafdrukken.

"Ik sta hier met een dubbel gevoel", opende het openbaar ministerie. "Ik ben tevreden dat er een dader is, maar ik ben niet voldaan. Wat doet een Letse beroepscrimineel alleen de Vaartstraat in Kortrijk", waarmee het openbaar ministerie verwees naar mogelijke kompanen. Het OM poogde in het betoog een link te zoeken. Ardenoy zat vaak op café in Kortrijk en Menen in de buurt van een café en een winkel met Armeense uitbaters, terwijl Sergejs P. werd opgevangen door een Armeense familie in Menen. "Sergejs P. vertoont geen medeleven. Hij is niet geïnteresseerd in het verdriet van de slachtoffers. Robert stierf een gruwelijke dood, gruwelijk en sadistisch, op een beestachtige manier", besloot het openbaar ministerie.

Ook de burgerlijke partij had het over de gruwelijke manier waarop de goudsmid werd omgebracht. "Voor de burgerlijke partij is het enorm zwaar om dragen en ze willen duidelijkheid", aldus advocaat Soens. "Hij houdt al vier jaar de lippen stijf op elkaar. Ofwel zegt hij straks niets, ofwel schreeuwt hij zijn onschuld uit", aldus het openbaar ministerie.

Het was de zoon die zijn geknevelde vader aantrof. Robert Ardenoy vertoonde fracturen in het gezicht en aan de schedel. Er waren ook zeven ribben gebroken. Volgens het openbaar ministerie werd de dief betrapt en heeft hij in paniek de goudsmid vermoord. "Hij vertrok als een dief in de nacht. De dief is moordenaar geworden", besloot de procureur.

Sergejs P. weigerde aanvankelijk om te verschijnen waardoor het proces met een uur vertraging begon. Hij weigerde recht te staan en zich kenbaar te maken voor de rechtbank. Tijdens de pleidooien van de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie hield hij de ogen bijna constant gesloten.

Later vandaag neemt de verdediging nog het woord.