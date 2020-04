Exclusief voor abonnees Dertig jaar geleden was België geen koninkrijk: een terugblik op de abortuskwestie Luc Beernaert

02 april 2020

18u29 0 Omdat hij de nieuwe abortuswet niet kon rijmen met zijn diep-katholieke overtuiging, kon koning Boudewijn het - morgen precies dertig jaar geleden - niet over zijn hart krijgen die wet te bekrachtigen. Met premier Wilfried Martens werd een noodoplossing bedacht. De regering Martens VIII verklaarde koning Boudewijn ‘tijdelijk in de onmogelijkheid te regeren’ en tekende het wetsontwerp dan maar zelf. Stond ons land even op het punt een republiek te worden? En wie kwam hier het best uit: de vorst of de premier? Maar ook: zou Koning Filip zich in ethische kwesties even hardleers als wijlen zijn nonkel kunnen tonen? Politiek analist en editorialist Luc Van der Kelen zat destijds op de eerste rij van het politieke schouwspel ‘op zijn Belgisch’ en blikt terug.

“Die ene dag was ons land geen koninkrijk, maar dat is netjes opgevangen door de regering. Zoals altijd in dit land, vindt de politiek bij grote problemen wel een oplossing”, weet Van der Kelen. “Met wijlen Wilfried Martens heb ik het vaak over de mini-koningskwestie gehad. Hij had daar voor die derde april al wekenlang gesprekken over gevoerd met Boudewijn, het was een aangekondigd probleem. In twee brieven aan Martens had Boudewijn zijn positie uit de doeken gedaan. ‘Is het normaal dat ik de enige Belgische burger ben die verplicht is tegen zijn geweten te handelen in zulke belangrijke materie? Geldt de gewetensvrijheid voor iedereen behalve de koning?’, zo drukte Boudewijn zijn situatie en zijn morele standvastigheid uit.”

