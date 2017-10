Dertig jaar cel voor moordenaar die vrouw keel oversnijdt en van balkon gooit Patrick Lefelon

14u42

Bron: Eigen berichtgeving 244 RV/De Roeck De moordenaar van Dorina Stef (inzet) werd na de feiten met een brandladder uit het appartement gehaald. Ludovic Zetocha (40) is veroordeeld tot 30 jaar voor de moord op zijn Roemeense ex-vriendin Dorina Stef. Twee jaar geleden drong hij haar woning binnen, gijzelde een buurman en ging dan zijn ex te lijf. Hij sneed haar de keel over en gooide haar "als een vuilniszak van de derde verdieping naar beneden", zo beschreef de openbare aanklager de gruwelijke moord.

Poetsvrouw Dorina Stef had Ludovic Zetocha eind 2014 in een Roemeense discotheek leren kennen. Halsoverkop dumpte Zetocha zijn vriendin, liet alles wat hij in Oostenrijk had achter en verhuisde naar België. Dat Dorina contact had met andere mannen, zinde de agressieve Zetocha niet. Ziekelijk jaloers was hij en dat resulteerde in intrafamiliaal geweld. Zelfs voor de ogen van Dorina's zoontje (6).



Niet zo verwonderlijk dat Dorina hem aan de deur had gezet, maar dat snapte Zetocha niet. Op het proces bleef Zetocha volhouden dat hij die nacht van 27 mei 2015 alleen maar wilde praten met Dorina. Hij was die nacht via het terras binnengedrongen bij de onderbuur. Die man werd de hele nacht gegijzeld in het flatgebouw aan de Graaf Van Hoornestraat in Antwerpen.

Tijd genoeg om na te denken

Tegen de ochtend sleepte Zetocha hem mee naar het appartement van zijn ex. De buurman moest Dorina om hulp vragen omdat hij zogezegd ziek was.

Dorina opende haar voordeur en werd onmiddellijk overmeesterd door Zetocha. Toen de politie toekwam, zagen ze hoe Zetocha de vrouw op de vensterbank vasthield. Voor de ogen van de politie en heel wat voorbijgangers sneed hij haar de keel over en gooide hij zijn ex drie verdiepingen naar beneden. Het duurde uren voor de dader zich overgaf en overmeesterd kon worden.



Volgens de rechtbank heeft Ludovic Zetocha genoeg tijd gehad om na te denken toen de politie een onderhandelaar naar hem toestuurde. Dat hij toch doorzette en Dorina de keel oversneed, wijst op zijn voorbedachtheid om haar te vermoorden. Daarmee is de moord bewezen.