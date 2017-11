Dertig jaar cel voor man die minnaar van echtgenote wurgt en in kanaal gooit, vrijspraak voor echtgenote SPS

Cidem S. (links) en Tevfik S. (rechts) riskeerden dertig jaar cel voor moord. Een man uit Sint-Niklaas is veroordeeld tot dertig jaar cel voor het vermoorden van de minnaar van zijn echtgenote. In september 2014 ontvoerde en wurgde de man Ozan Karagöz, een Gentenaar die zeventien dagen lang een passionele relatie had met zijn vrouw. Daarna gooide hij zijn liefdesrivaal halfdood in het kanaal Gent-Terneuzen. De echtgenote zelf werd vrijgesproken.

De dood van Karagöz begon met een simpele 'like'. In juni 2014 surfte hij op het Tango-profiel van Cidem S. (28), die getrouwd was met Tevfik S. (36) uit Sint-Niklaas. Wat begon met onschuldig geflirt, mondde uit in een korte maar hevige relatie, die slechts zeventien dagen zou duren.

Tevfik ontdekte het overspel van zijn vrouw en was in alle staten. "Vanaf dat moment was hij slechts uit op één ding: de dood van de minnaar", klonk tijdens het proces bij de advocaten van de nabestaande. Tevfik stuurde dreigbrieven naar Karagöz en vroeg aan diens moeder: "In hoeveel stukjes wil je je zoon hebben?" Hij liet optekenen: "Wie in mijn familie gaat lopen met een vrouw, moet eraan." Tevfik ging Karagöz ook bezoeken op zijn werkplaats en bedreigde hem met een pistool. Karagöz vond daarnaast een briefje op zijn kleren: "Ik ga je achterwerk neuken, dat je het maar weet, Ozantje."

Spannende film

Ook Cidem werkte mee aan de moord op haar voormalige minnaar, stelde de procureur tijdens het proces. "Ze had ook weinig keuze. Ofwel hielp ze mee met de moord, ofwel verloor ze haar echtgenoot. Dat had hij haar zo gezegd. Erger nog: volgens de traditie van eerwraak moet eerst de overspelige vrouw dood, en dan pas de minnaar. Ze werkte mee aan de moord om de focus te verleggen. Om haar eigen leven te redden", ging de procureur door. "Niet dat Cidem er veel problemen mee had. Ze zei dat ze zich voelde als een ster in een spannende film. 'Het is mijn eerste hoofdrol', sprak ze."

Op 14 september werd Karagöz ontvoerd en gewurgd. "De moordpartij gebeurde niet in een opwelling. Alles was minutieus voorbereid. De kinderen werden afgezet bij familie en Tevfik zette zijn gsm uit tijdens de feiten", sprak rechtbankvoorzitter Anthony Van Mol. "En de familie van Tevfik was ervan op de hoogte. Op basis van de eerwraak. Een primitief denkpatroon dat in ons rechtsstelsel geen plaats heeft.".

Cynisch applaus

De ultieme wraakactie bleek geen reddingsboei voor hun huwelijk. Integendeel: de familie van Cidem en Tevfik vielen in ruzie - één van hun broers kreeg zelfs een messteek in de rug. Tijdens het proces schoven de twee beklaagden elkaar de zwartepiet toe, al waren ze officieel nog getrouwd. Ze vroegen vrijspraak en de maximumstraf voor hun ex.

Volgens de Gentse rechtbank is het niet bewezen dat Cidem mee in de auto zat op het moment van de feiten. "Het is volstrekt aannemelijk dat ze bang was van haar echtgenoot na het overspel en dus op de hoogte was van de geplande moordpartij. Maar even aannemelijk is dat ze niets wist. Ze krijgt het voordeel van de twijfel", klonk het.

Tevfik kreeg de maximumstraf van dertig jaar cel. Bij het luiden van het vonnis klonk bij de dader een cynisch applaus. "Het Belgische rechtssysteem is even erg als IS!", riep hij nog, terwijl hij door politiemannen naar buiten begeleid werd.