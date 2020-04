Dertig corona-overlijdens in voorzieningen voor personen met een handicap Redactie

28 april 2020

16u18

Bron: Belga 4 Dertig bewoners van de Vlaamse voorzieningen voor personen met een handicap zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) meegaf in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement.

Het aantal bevestigde besmettingen in voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is opgelopen tot 214. Die zijn verspreid over 54 zorgvoorzieningen in Vlaanderen, al zijn daar ook de vermoedelijke besmettingen bijgeteld.

Dertig personen in een voorziening voor mensen met een handicap zijn al overleden aan de gevolgen van het virus. Op 10 april waren dat er 13.



Bewoners en/of hun ouders of voogd moesten aan het begin van de lockdown kiezen tussen voltijdse thuisverzorging of voltijds verblijf in de voorziening, tijdelijk zonder bezoek. De Vlaamse taskforce zou donderdag met een voorstel komen voor een bezoekersregeling, al zal die vermoedelijk anders zijn naargelang de specifieke doelgroepen, zei Beke in de commissie.

Lees ook: OVERZICHT. Opnieuw daling aantal ziekenhuisopnames, 134 nieuwe overlijdens