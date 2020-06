Dertiende ‘Grote Coronastudie': Vlaming gaat nog niet massaal op café, maar schudt wel meer handen HLA

18 juni 2020

13u42

Bron: Belga, UAntwerpen 0 Eén op drie respondenten van de 'Grote Coronastudie' geeft aan dat er binnen het eigen huishouden gebruik gemaakt wordt van één of meerdere steunmaatregelen. Dat melden onderzoekers van de UAntwerpen donderdag. Bij de zelfstandigen gebruiken twee op drie een steunmaatregel. Slechts een kwart van de respondenten ging afgelopen week op café, maar er worden wel opnieuw meer handen geschud.

De resultaten komen uit de dertiende golf van de 'Grote Coronastudie', een bevraging van de UAntwerpen in samenwerking met UHasselt, KU Leuven en de ULB. Die werd dinsdag door 36.000 mensen ingevuld.

Deze week peilden de wetenschappers onder meer naar het gebruik van het pakket aan coronasteunmaatregelen, in het leven geroepen door de verschillende overheden. Het gaat dan onder meer over coronaouderschapsverlof, de hinderpremie voor zelfstandigen en het systeem van tijdelijke werkloosheid. Er geeft 65 procent aan dat daar binnen het eigen huishouden geen gebruik van gemaakt wordt. Er is wel variatie afhankelijk van de hoofdactiviteit van de deelnemers: bij de zelfstandigen maakt twee op de drie wél gebruik van een of meerdere maatregelen.



Verder vroeg één werknemer op vier een premie voor tijdelijke werkloosheid aan en vroeg één op zeven van de werknemers en werkzoekenden een tegemoetkoming voor water, gas en elektriciteit aan. Van het coronaouderschapsverlof wordt (nog) niet massaal gebruik gemaakt: zowat 5 procent van de werknemers heeft het aangevraagd.

Nog niet massaal op café

De bevraging van dinsdag peilde ook naar reacties op de heropening van de horeca op 8 juni. Daarvan maakt nog maar een minderheid gebruik: uit de vorige golf bleek al dat driekwart van de deelnemers voorlopig nog niet op café of restaurant ging, ook nu bezocht een minderheid reeds een horecazaak. Caféterrassen zijn het populairst: één op tien respondenten zegt tijdens de eerste week al meerdere terrasjes te hebben gedaan.

Er worden wel opnieuw meer handen geschud en zoenen gegeven, zo blijkt uit de antwoorden van de respondenten. Twee weken geleden zei 14 procent van de mensen die huisgenoten hebben dat ze anderen een hand of zoen hadden gegeven, deze week was dat al 25 procent. Bij de respondenten die alleen wonen gaf 29 procent aan handen of zoenen te hebben gegeven.

