Dertien voertuigen beschadigd en opengebroken in ondergrondse parking in Hasselt Redactie

08 augustus 2018

18u44

Bron: Belga 4 De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) voert een onderzoek naar de beschadiging en het openbreken van in totaal dertien voertuigen in een ondergrondse parking aan de Capucienenstraat in Hasselt.

Deze ochtend rond 7.15 uur kreeg de politie meldingen dat er ingebroken was in negen voertuigen. Vier andere wagens waren beschadigd. De daders konden in de voertuigen geraken door een of meerdere ruiten te verbrijzelen. De hele wagen werd doorzocht. Zowel de binnenkant, als de buitenkant werd beschadigd. Dat is ook te zien op beelden die TV Limburg kon maken. Uit onderzoek moet blijken of er iets gestolen werd.

Dezelfde parking kreeg in de nacht van zondag op maandag ook al ongewenst bezoek. Zes voertuigen werden beschadigd, waarvan twee opengebroken en doorzocht. De dieven maakten vooral elektronica buit. Bij de vier andere werd alleen geprobeerd om een ruit te verbrijzelen. De daders gebruikten onder meer zware stenen.