Dertien transmigranten opgepakt in Groot-Bijgaarden TVP

28 februari 2018

14u25 14

Bij een gecoördineerde politieactie werden afgelopen nacht dertien transmigranten gearresteerd in de omgeving van het parkeerterrein langs de E40 in Groot-Bijgaarden. Het waren ploegen van de lokale politiezones Dilbeek en AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) die tot actie overgingen, bijgestaan door de federale politie.

Sinds halfweg februari staat een private bewakingsfirma in voor de bewaking van het parkeerterrein. Twee agenten patrouilleren met hun dienstvoertuig en houden alles nauwlettend in de gaten. Af en toe wordt er ook uitgestapt om met een hond rond te stappen tussen de vrachtwagens. De lokale en federale politie krijgen hierdoor meer ademruimte om bijvoorbeeld acties zoals afgelopen nacht te organiseren. Dat gebeurt niet enkel op en rond snelwegparkings, maar ook in treinstations en havens.