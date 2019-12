Dertien mensen met autisme stappen naar rechter omdat zorgbudget daalt ADN

30 december 2019

07u28

Bron: Belga 0 Dertien mensen met autisme starten een rechtszaak tegen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Ze vechten aan dat hun budget voor gespecialiseerde hulp en begeleiding vanaf 1 januari wordt verminderd, meldt de VRT vandaag. Het gaat om mensen die begeleid zelfstandig wonen en op termijn tot 30 procent moeten inleveren op hun persoonsvolgend budget.

Sinds 2017 krijgen volwassenen met een handicap zelf een budget van de Vlaamse overheid om zorg mee in te kopen. Hoe hoog hun budget is, hangt in principe af van hoeveel zorg ze nodig hebben. Maar toch zijn er historisch gegroeide verschillen: mensen met een beperking krijgen nu nog vaak een lager of hoger budget, naargelang de instelling waar ze verblijven of de dienst waarop ze een beroep doen.

Die oude ongelijkheden wil het VAPH vanaf 1 januari geleidelijk wegwerken voor 20.000 volwassenen met een handicap. Bijna de helft gaat meer budget krijgen, maar de rest gaat minder krijgen. Vaak gaat het om 10 tot 20 procent meer of minder, maar voor een minderheid stijgt of daalt het budget met 30 procent of meer. Het gaat niet om een besparing, maar om een herverdeling van de budgetten.

Volgens Filip Heymans, de advocaat van de dertien, wordt niet individueel gemotiveerd waarom zijn cliënten een lager budget krijgen. "Ze hebben alleen een algemene brief gekregen, met een verwijzing naar het beleid. En de budgetverminderingen houden geen rekening met de werkelijke zorg die mensen met autisme nodig hebben in hun dagelijks leven", zegt hij. Met zijn cliënten stapt hij nu naar de arbeidsrechtbank.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap garandeert dat wie een lager budget krijgt, toch dezelfde ondersteuning zal blijven krijgen.