Dertien in opspraak geraakte ex-leden Publifin nemen deel aan verkiezingen Redactie

02 oktober 2018

09u10

Bron: belga 3 Dertien van de 25 in opspraak geraakte oud-leden van de sectorcomités bij de Luikse intercommunale Publifin zijn kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Dat schrijft La Libre Belgique.

Twaalf voormalige leden, hoofdzakelijk politici die amper aan de vergaderingen van de 'nep-adviesraden' van Publifin deelnamen, dingen niet meer mee naar de gunst van de kiezer.

Het Publifin-schandaal barstte eind 2016 los toen het bestaan aan het licht werd gebracht van drie sectorcomités, waarin 25 mandatarissen zetelden die riante vergoedingen opstreken voor vergaderingen waar ze zelfs niet aan hoefden deel te nemen. Ook het belang van de adviesraden zelf werd in vraag gesteld. In de nasleep van het schandaal, dat in het Waals Parlement tot de oprichting van een onderzoekscommissie heeft geleid, werden de betrokkenen gevraagd hun bezoldiging terug te storten. Met uitzondering van Serge Manzato (PS) en Anne Delvaux (cdH) deden ze dat allemaal.

Twee jaar later nemen de politici die het minst vaak kwamen opdagen voor de vergaderingen van de sectorcomités niet opnieuw deel aan de lokale verkiezingen. Serge Manzato, die opkomt in Engis (Luik), is de enige uitzondering.