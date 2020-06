Dermatologen waarschuwen: “Pas op met geparfumeerde handgels in de zon” kv

22 juni 2020

21u01 8 Nu het coronavirus een constante bedreiging vormt, zijn handgels de laatste maanden razend populair geworden. Dermatologen waarschuwen er echter voor dat geparfumeerde gels irritatie kunnen veroorzaken wanneer ze worden gebruikt in de zon en zelfs leiden tot bruine vlekken op de huid die nooit meer weggaan.



De geurstoffen in de gel kunnen fotosensibiliseren, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Daar zit een stof in die de huid donkerbruin kan doen verkleuren en dat zijn vlekken die soms levenslang kunnen blijven.”

Een dergelijke verkleuring kan bijvoorbeeld ook ontstaan wanneer je na het gebruik van deodorant in de zon gaat. “Die verkleuring in de zon zien we vooral bij geparfumeerde producten, dagcrèmes, deodorants, eau-de-toilette, dus alles wat geparfumeerd is, gebruikt u beter niet wanneer u in de zon gaat.”



De meeste handgels zijn niet geparfumeerd. Of er een geurtje aan toegevoegd is, test je makkelijk zelf: ruikt het naar alcohol, dan is er geen probleem, maar bespeur je een zweem van bijvoorbeeld citrus of bergamot, dan pas je dus maar beter op.