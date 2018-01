Derde verdachte aangehouden voor doodslag in Jamioulx na confrontatie met supportersclub SC Charleroi EB

30 januari 2018

16u42

Bron: Belga 1 De onderzoeksrechter heeft een derde verdachte aangehouden voor doodslag na de dodelijke knokpartij vorig weekend in Jamioulx. Een andere verdachte, die de protagonisten probeerde te scheiden, is vrijgelaten.

In de nacht van zaterdag op zondag werd het lichaam van Pierre Clynhens (42) aangetroffen op een plein in het Henegouwse Jamioulx. In de buurt vonden die avond twee feesten plaats: een privaat verjaardagsfeest en een samenkomst van de Storm Ultras, een sportersclub van SC Charleroi dat die avond Antwerp FC partij gaf.

Het onderzoek van de FGP Charleroi keerde zich al snel naar de harde suportersgroep. Zondagavond werd een 17-jarige opgepakt die nadien door de jeugdrechter werd vrijgelaten. Gisteren werden twee meerderjarigen door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van doodslag. Vandaag werden twee nieuwe verdachten voorgeleid: één verdachte werd aangehouden, de andere is vrijgelaten.

Volgens de huidige stand van het onderzoek zou een vechtpartij tussen twee dronken Storm Ultras aan de oorsprong van de feiten liggen. Al vechtend botsten ze op de auto van Pierre Clynhens. Zoals wel vaker dronk de man op de parking enkele biertjes terwijl hij naar muziek luisterde. De parking roept goede herinneringen aan zijn zoon van 6 op die hij na zijn scheiding nog zelden ziet.

De man stapte uit. Leden van de supporterskern probeerden hem weg te houden van de vechtpartij. Pierre Clynhens zou gebruik gemaakt hebben van een pepperspray, wat een gewelddadige reactie tegen hem ontlokte. De veertiger overleed ter plaatse aan tal van slagen.

De Storm Ultras hebben al hun activiteiten opgeschort tot het onderzoek klaarheid heeft gebracht.