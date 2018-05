Derde van leerkrachten verlaat na vijf jaar Nederlandstalig Brussels onderwijs TT

04 mei 2018

16u40

Bron: Belga 0 E en derde van de leerkrachten die in 2010 en 2012 werkzaam waren in het Nederlandstalig Brussels onderwijs, nam na vijf jaar afscheid van het onderwijs in Brussel. Een vijfde van de leerkrachten nam na vijf jaar zelfs afscheid van het beroep. Die cijfers maakte minister Guy Vanhengel vandaag bekend in de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie na verschillende interpellaties over het tekort aan leerkrachten.

Een van de redenen voor het grote verloop van leerkrachten binnen het Nederlandstalig Brussels onderwijs is het feit dat slechts 9,5 procent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als woonplaats heeft en dus in Brussel leeft. De voeling met Brussel ontbreekt daardoor vaak.

Door de vele vertrekken blijft het aantal openstaande vacatures hoog. "Op 27 april 2018 waren er 181 vacatures in de VDAB-databank voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarvan waren er 149 bestemd voor leerkrachten basis- en secundair onderwijs, waarvan 111 in het basisonderwijs. Er was 37 keer sprake van een deeltijdse betrekking en 74 keer van een voltijdse betrekking", deelt Vanhengel mee. Opvallend is dat er soms twee directeurs zijn in één school in het basisonderwijs. "In geval van problemen is het ook aan de directie om bij te springen", vindt VGC-collegelid Vanhengel.

De VGC lanceerde in het huidige schooljaar een nieuw initiatief waarbij het in samenwerking met Klasse het pakket voor startende leerkrachten "Pas voor de klas" ontwikkelde. Voor het schooljaar 2017-2018 werden in totaal 773 pakketten aangevraagd en verdeeld.