Derde recordjaar op rij voor Nationale Loterij én meer winnaars AW

10 januari 2020

13u18

Bron: Belga 0 De Nationale Loterij heeft vorig jaar opnieuw recordcijfers in de boeken kunnen schrijven. Er werd voor meer dan 1,44 miljard euro ingezet op haar producten, zoals EuroMillions, Lotto en krasbiljetten.

Wie speelde, deed dat voor gemiddeld 225 euro op jaarbasis. Ook het aantal winnaars lag nog nooit zo hoog, alleen hun totale winst daalde. Maar dat is toeval, zo zei CEO Jannie Haek vrijdag tijdens een persconferentie. In totaal kochten 6,4 miljoen mensen minstens een keer een product van de Nationale Loterij. Er waren bijna 269 miljoen transacties, goed voor een gemiddelde inzet van 5,3 euro per keer.

Verhoogde winstkansen

De Nationale Loterij verhoogde de voorbije jaren de winstkansen voor haar producten, van een op de vier naar een op de drie. Dat leverde vorig jaar 93,8 miljoen winnaars op. Zij mochten ruim 834 miljoen euro onder elkaar verdelen, of gemiddeld 8,9 euro per winnaar.

Het totale bedrag ligt wat lager dan in 2018, maar dat is volgens Haek toevallig: toen waren er immers vier grote EuroMillions-winnaars, in 2019 was dat er maar eentje. Die ene winnaar was meteen de grootste geluksvogel van het voorbije jaar en kreeg er in één klap bijna 32,7 miljoen euro bij op de bankrekening. EuroMillions is ook het grootste product van de Nationale Loterij, goed voor een omzet van 562 miljoen euro.

Online

Steeds vaker wordt er online gespeeld; die poot groeide vorig jaar tot 20 procent van de omzet. Maar de meeste mensen blijven naar de traditionele krantenwinkel gaan. Die vertegenwoordigen nog altijd 53 procent van de omzet van de Nationale Loterij.

"De cijfers tonen aan dat we de juiste keuze hebben gemaakt om ons te concentreren op onze traditionele producten", zo zei CEO Haek vrijdag. De Nationale Loterij is volgens hem géén gokbedrijf. "We bieden verantwoorde producten, met veel spelers en kleine inzetten." Hij benadrukte ook dat de winsten terugvloeien naar de maatschappij, onder meer via steun aan goede doelen.