Derde ongeval met voertuig van De Lijn in dezelfde regio: bejaarde vrouw komt onder wielen van bus terecht Patrick Lefelon

20 februari 2018

12u25

Bron: eigen berichtgeving 0 Rond 11.30 uur is er opnieuw een ongeval met een voertuig van De Lijn gebeurd in Deurne. Op het kruispunt Craeybecklaan-Turnhoutsebaan stond een bus vertrekkensklaar toen een oudere vrouw kwam aangelopen. Zij stapte het perron op richting de voorste deuren maar net op dat moment vertrok de bus. De dame schoof tussen het perron en de bus en kwam onder de wielen terecht.

De brandweer kwam ter plaatse om de bus op te krikken zodat de ambulanciers de vrouw kon bevrijden. Zij is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

Dit is al het derde ongeval in Deurne met voertuigen van De Lijn. Vanmorgen waren er al twee ongevallen met trams in de buurt. Bij het eerste ongeval in Deurne botsten een lijnbus en een tram tegen elkaar. Bij het tweede ongeval kantelde in Wommelgem een tram na een botsing met een andere tram