Derde minder bezoekers op gokwebsites IB

08 april 2020

05u09

Bron: Belga 0 Het aantal bezoekers van gokwebsites ligt een derde lager door de coronacrisis. Dat heeft de Kansspelcommissie vastgesteld, schrijft De Morgen vandaag. Nochtans werd verwacht dat er net meer Belgen zouden gaan gokken om de verveling van de lockdown tegen te gaan.

De Kansspelcommissie monitort het aantal bezoekers per website per dag. Hieruit blijkt een daling van 38 procent op het gemiddeld aantal bezoeken sinds het begin van de coronacrisis, antwoordde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen).

Deze daling is eenvoudig te verklaren door het wegvallen van weddenschappen op sportevenementen. Zo is er -behalve die in Wit-Rusland- geen enkele voetbalcompetitie meer aan de gang in Europa.

Controlefiches

Om de onlinecontroles van de vergunde websites efficiënt te laten verlopen, ontwikkelde de Kansspelcommissie specifieke controlefiches op basis van de huidige regelgeving. Vier personeelsleden controleerden de afgelopen weken zestien vergunningshouders. Bij meer dan 60 procent werden inbreuken vastgesteld.

De inbreuken gaan voornamelijk om overtredingen op de regels rond bonussen; die zijn totaal verboden. Ook waren er overtredingen op het niet-respecteren van speellimieten en reclame naar illegale websites.