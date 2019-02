Derde hond vergiftigd in Limburg: “Een half uur later en Poppy was misschien dood” LH

09 februari 2019

20u38

Bron: TVL 0 Voor de derde keer deze maand is er een hond vergiftigd in Limburg. Willy Hendriks ging gisteren met zijn Duitse dog Poppy wandelen aan het kasteel van Rijkhoven in Bilzen, waarna de hond meteen doodziek werd. Bij de dierenarts kwam aan het licht dat Poppy rattenvergif had binnengekregen. De hond vecht nog steeds voor haar leven.

“Dit is gewoon crapuleus”, zo noemt Willy Hendriks de daad. Hij diende meteen klacht in bij de politie. “Ik zou graag met de persoon praten die het gedaan heeft. Hij mag met mij altijd in discussie gaan. Waarom doet iemand zoiets bewust?”, zegt hij aan TV Limburg. In de uitzending waarschuwt hij andere hondeneigenaars uit de buurt voor vergif.

Poppy werd vergiftigd tijdens wandeling aan het kasteel van Rijkhoven in Bilzen, een route die Willy dagelijks doet met zijn trouwe viervoeter. Het rattengif lag wellicht tussen voedselresten in de berm van de weg. Poppy kreeg bij de dierenarts meteen antigif, maar is er nog altijd slecht aan toe. “Hij heeft veel geluk gehad. Een halfuur later bij de dierenarts en hij was misschien dood”, zegt Willy nog. Of Poppy het zal halen, is nog niet zeker.