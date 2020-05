Derde gezondheidsenquête Sciensano focust op afbouw coronamaatregelen HR

28 mei 2020

11u20

Bron: Belga 0 Binnenland Het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano lanceert donderdag haar derde gezondheidsenquête. Die focust op ervaringen, gezondheid en welzijn tijdens de afbouw van de maatregelen. De vragenlijst kan vanaf donderdag door iedereen worden ingevuld die ouder is dan 18.

De enquête peilt deze keer naar hoe de Belg de afbouw van de coronamaatregelen ervaart en wil mentaal en sociaal welzijn opvolgen.



De twee vorige Covid-19 Gezondheidsenquêtes konden elk op meer dan 40.000 deelnemers rekenen. De enquêtes helpen wetenschappers en beleidsmakers om de gevolgen van de coronacrisis in te schatten en brengen de trends in kaart over uiteenlopende onderwerpen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid.

Wie wil deelnemen aan de enquête moet 18 of ouder zijn en in België wonen. De vragenlijst kan worden ingevuld op de website van Sciensano voor 5 juni. “Dit duurt maar 15 minuten en jouw deelname maakt echt een verschil”, zegt Sciensano. De vragenlijst is ook beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.

Lees ook:

