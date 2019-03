Derde Belgische Syriëstrijder op weg naar de doodstraf GVV

23 maart 2019

18u26 0 Opnieuw is een Belgische IS-terrorist vanuit Syrië uitgeleverd aan Irak. De Brusselaar Karam El Harchaoui riskeert daarmee als derde tot de doodstraf veroordeeld te worden.

Karam El Harchaoui (32) is eigenlijk een Fransman, maar woonde op het ogenblik van zijn vertrek in Etterbeek. Daardoor staat hij op de OCAD-lijst van Belgische Syriëstrijders. Datzelfde geldt voor zijn broer Abdelali (27), die ook vanuit Brussel naar Syrië vertrok.

Karam vertrok in 2014, zo leert zijn uitgelekte toetredingsfiche van de Islamitische Staat. Die vermeldt dat hij het zelfverklaarde kalifaat op 11 juli van dat jaar is binnengekomen. Hij was toen nog een vrijgezel, maar volgens onze informatie is hij in Syrië getrouwd met een Belgische vrouw. Broer Abdelali was al gehuwd toen hij België verliet. Zijn Belgisch-Filipijnse echtgenote Shirley ‘Khadija’ Ramirez (43) vergezelde hem. Abdelali zou in Syrië zijn gesneuveld, terwijl de beide vrouwen op dit ogenblik in een Koerdisch-Syrisch gevangenenkamp zouden zitten.

Doodstraf

Karam El Harchaoui is begin deze maand samen met dertien andere Fransen uitgeleverd aan Irak. Dat nieuws werd vandaag bevestigd door het Centre d’analyse du Terrorisme in Parijs. Eerder droegen de Syrische Koerden ook de Antwerpenaar Bilal Al Marchohi (23) al aan het buurland over. Die werd vorige week in Irak tot de doodstraf veroordeeld.

Hoogstwaarschijnlijk staat El Harchaoui hetzelfde te wachten, waardoor hij de derde Belgische Syriëstrijder zou worden voor wie de strop dreigt. In mei van vorig jaar kreeg ook Tarik Jadaoun (30) uit Verviers al een doodvonnis te horen. Hij was in Irak zelf gevangengenomen.

Na de veroordelingen van Al Marchohi en Jadaoun drong de Belgische regering er telkens bij Irak op aan om het vonnis niet te voltrekken. Ons land is immers principieel tegen de doodstraf gekant. Geen van beide Belgen zou al terechtgesteld zijn. Of België ook voor het leven van de Fransman El Harchaoui zal pleiten, is nog niet bekend.