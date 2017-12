Depressief door donkerste december in 50 jaar Philippe Ghysens

05u00 1 ANP De eerste twaalf dagen van deze maand waren de donkerste in een halve eeuw. Amper 1 uur en 58 minuten liet de zon zich zien. De eerste twaalf dagen van deze maand waren de donkerste in een halve eeuw. Amper 1 uur en 58 minuten liet de zon zich zien. "Het is van 1956 geleden dat er nóg minder zonneschijn werd vast¬ge¬steld", zegt weerman David Dehenauw.

Het gemiddelde voor de hele maand december bedraagt iets meer dan 45 uur. Het gebrek aan zon is schadelijk voor onze gezondheid, waarschuwen experts. We worden vatbaarder voor depressies en ziektes. "Geen zon betekent ook geen vitamine D en geen genotshormoon serotonine. We raden mensen daarom aan om supplementen te slikken."