Deontologische commissie: “Klacht tegen Kris Van Dijck (N-VA) ongegrond” kv

23 oktober 2019

20u06

Bron: Belga 0 De deontologische commissie van het Vlaams Parlement heeft de klacht tegen parlementslid Kris Van Dijck (N-VA) ongegrond verklaard. Dat bevestigt parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA).

Kris Van Dijck, toen nog parlementsvoorzitter, kwam tijdens zijn toespraak in het Brusselse stadhuis in het oog van een storm terecht toen op de website van P-Magazine een artikel verscheen waarin hij werd beschuldigd van sociale fraude. De N-VA'er zou een bevriende escortdame met een mogelijk onterechte uitkering van het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) hebben geholpen.

Toenmalig minister van Werk Kris Peeters gaf daarop een mail vrij die Kris Van Dijck hem stuurde. "Ik ben er mij van bewust dat de procedure correct moet verlopen", schrijft Van Dijck daarin. "Maar indien dit het geval is, is de vraag dat er enige spoed kan zijn, gelet dus op die moeilijke financiële situatie van betrokkene."



Parlementslid Jos D'Haese van PVDA diende daarop een klacht in bij het parlement. Die is vandaag unaniem ongegrond verklaard na een korte zitting, waarin Van Dijck werd gehoord. "De deontologische code van het Vlaams Parlement bepaalt welke vormen van dienstverlening aan de bevolking kunnen en welke niet", schrijft Homans in een mededeling. In dit geval bleek er geen grond voor een overtreding te bestaan.