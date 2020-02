Demir wil Vlaamse justitieassistenten voor begeleiding van slachtoffers seksueel geweld KV

21 februari 2020

19u40 4 Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) wil Vlaamse justitieassistenten en de Commissies Juridische Bijstand inzetten in de federale Zorgcentra na Seksueel Geweld. Ze wil daarover een akkoord bereiken met federaal minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V). Dat meldt haar kabinet aan de vooravond van de Europese Dag van het Slachtoffer. “Slachtoffers moeten niet enkel op medisch, forensisch, psychologisch en politioneel vlak, maar ook op juridisch vlak beter worden geholpen”, luidt het.

Bijna 1.200 slachtoffers van seksueel geweld vonden in 2019 hun weg naar een van de drie Zorgcentra na Seksueel Geweld. Maar liefst 68 procent van hen dient klacht in bij de politie, maar uit het evaluatierapport blijkt dat ze vaak vragen hebben over de juridische procedure.

Juridische vragen

“Uit de evaluatiestudie van het eerste jaar van het pilootproject van de Zorgcentra bleek dat slachtoffers zich te weinig geïnformeerd voelen over het verdere juridische proces. Bovendien kampen zij vaak met verschillende juridische vragen”, stelt Demir. “Slachtoffers gaven tijdens de evaluatie onder meer aan dat ze niet op de hoogte waren van het bestaan van de dienst Slachtofferonthaal of ze herinnerden zich niet dat dit aanbod werd toegelicht.”

Daarnaast is het ook zo dat slachtoffers vaak naar antwoorden zoeken wanneer er op strafrechtelijk niveau beslissingen worden genomen, bijvoorbeeld in het geval van seponering.

Slachtofferonthaal en Commissies Juridische Bijstand

Demir wil dat slachtoffers in de Zorgcentra actiever begeleid worden en sneller in contact gebracht worden met Slachtofferonthaal. Ook de justitieassistenten zullen zich een proactieve houding aanmeten.

Verder wil Demir ook een nauwere samenwerking tussen de Zorgcentra en de Commissies Juridische Bijstand zodat slachtoffers gratis beroep kunnen doen op juridische expertise en advies. Dat kan bijvoorbeeld om te overleggen wanneer er twijfel is om een klacht in te dienen, wanneer ze meer willen weten over wat hen te wachten staat, voor advies over verzekeringen of wat ze kunnen ondernemen om te scheiden wanneer de dader bijvoorbeeld de partner is.

Momenteel zijn de Commissies Juridische Bijstand al toegankelijk op verschillende andere locaties, zoals het justitiehuis, OCMW en het sociaal huis.

“Vlaanderen maakt van de strijd tegen seksueel geweld een prioriteit. Voldoende aandacht en hulp voor slachtoffers is daar onlosmakelijk mee verbonden. Ik ga ervan uit dat ik een bondgenoot zal vinden in minister Muylle (CD&V)”, aldus Demir.