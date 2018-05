Demir wil praktijken van 'homogenezers' strafbaar maken IB

23 mei 2018

05u51

Bron: Belga 1 Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) wil dat homogenezers en homo-uitdrijvers gestraft kunnen worden. "Nu is daar geen wetgeving over", zegt Demir vandaag in Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. "Malta en Zwitserland hebben wel al zo'n wet. Ik werk daar nu ook aan."

"Het huidige strafrecht volstaat niet om homogenezers en homo-uitdrijvers te bestraffen", zegt Demir. "Homoseksuelen zijn niet ziek en moeten dan ook niet genezen worden.

Homofobie en foltering

In de rechtszaak over Layla Achichi, het meisje dat in 2009 minstens drie dagen lang gemarteld werd om haar lesbische gevoelens 'uit te drijven', is bij de veroordeling wel rekening gehouden met foltering, maar niet met homofobie, ook al schakelden haar ouders een kwakzalver in die haar moest 'genezen'. Met de nieuwe wet willen we dit soort zaken aanpakken."

Demir wil haar plan ook voorleggen aan Mehmet Üstün, de nieuwe voorzitter van de Moslimexecutieve. "Maar ik ga ook met de andere geloofsgemeenschappen praten."