Demir: "Wil niet op mijn geweten hebben wat ‘Marrakech-coalitie’ wil doen" mvdb

08 december 2018

23u14

Bron: Belga 152 Terwijl premier Michel het einde van de Zweedse coalitie heeft aangekondigd, drukt N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir op Facebook haar "terleurstelling" uit. Volgens haar gebruikt de "Marrakechcoalitie" het migratiepact om "N-VA uit de regering te duwen en laat ze de Vlamingen opdraaien voor de gevolgen".

"Er is een Marrakeshcoalitie tot stand gekomen die van mening is dat een migratiepact, dat nefaste gevolgen zal hebben voor onze samenleving, belangrijker is dan het verderzetten van het regeringswerk. Deze Marrakechcoalitie gebruikt dit migratiepact om N-VA uit de regering te duwen en laat de Vlaming opdraaien voor de gevolgen", stelt Demir op Facebook.



Intussen heeft premier Charles Michel via een verklaring bevestigd dat de Zweedse coalitie met N-VA voorbij is. Demir zegt dat ze haar werk als staatssecretaris "in eer en geweten" heeft gedaan. "Met de ambitie en de bereidheid om dat te blijven doen. Desnoods terug vanuit de oppositie", luidt het.



"Maar, ik zou niet op mijn geweten willen hebben wat de Marrakechcoalitie volgende week wil doen", aldus Demir. Volgens Demir is haar partij "de eerste om te pleiten voor meer wereldwijde samenwerking inzake migratie". "Want we zijn geen anti-migratiepartij. Maar, dit is natuurlijk geen globaal pact meer. Veel landen haken af. Doen die dat zomaar? Dat denk ik niet. Het is een lokaal pact geworden tussen West-Europa en Afrikaanse landen. En van die West-Europese landen maakt dan weer het gros voorbehoud via een begeleidende nota of via een onthouding. West-Europa dreigt weer de dupe te worden.” Daar wil Demir zich niet bij neerleggen. "Niet in de meerderheid en niet in de oppositie. Ik blijf gaan voor mijn idealen", besluit ze.