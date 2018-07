Demir wil mensen met schulden drie maanden bescherming geven SVM

20 juli 2018

06u16

Bron: Belga 3 Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) wil dat er voor mensen met financiële problemen een afkoelingsperiode van drie maanden komt waarin ze de tijd krijgen om met het OCMW een oplossing uit te werken. Dat schrijft Het Belang van Limburg. De maatregel maakt deel uit van haar plan om consumenten te beschermen tegen schuldeisers.

In het voorstel dat Demir nu op tafel legt, wil ze dat de deurwaarders een deel van de oplossing zijn. "Een deurwaarder moet de mensen die schulden hebben begeleiden. In plaats van meteen de inboedel in beslag te nemen, moeten ze via een bestaande databank gegevens uitwisselen, vooral met het OCMW."

"Als een deurwaarder ziet dat iemand zijn schulden niet kan terugbetalen, moet hij snel op de pauzeknop drukken en krijgen de mensen drie maanden tijd om samen met het OCMW aan een oplossing te werken. Zo kan er een afbetalingsplan opgesteld worden dat zowel de schuldenaar als schuldeiser tevreden stelt."

Ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zijn bij het plan betrokken. "We moeten dit samen met hen realiseren. Mijn taak als staatssecretaris is om dit te coördineren."