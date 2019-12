Demir verdedigt zich: “Geen crimineel omdat je 1.300 kilometer vliegt” Anuna De Wever razend: “Ben jij wel klimaatminister?” TVC FT TT

03 december 2019

09u35

Bron: Radio 1, eigen berichtgeving 58 Zuhal Demir (N-VA) zei vanmorgen in het Radio 1-programma De Ochtend dat ze naar de COP25 in Madrid zal ‘planepoolen’. Met die term wil ze aangeven dat ze met een volle lijnvlucht naar de klimaatconferentie zal vliegen. De Vlaamse klimaatminister kreeg heel wat verontwaardigde reacties over zich heen, onder andere van Anuna De Wever. De klimaatactiviste vertelde aan onze krant razend te zijn. Maar Demir zegt vanavond dat ze zich “niet laat afdreigen”.

Met zoveel mogelijk collega’s één vliegtuig nemen. Dat is het idee van ‘planepoolen’. Zuhal Demir wil op deze manier samen met andere regeringsleiders haar ecologische voetafdruk beperken. Demir legde het vanmorgen allemaal uit op Radio 1, maar haar uitspraak lokte meteen reacties uit op Twitter. Sommigen vragen zich af wat er zo ecologisch is aan ‘planepoolen’ en anderen zien niet in wat het verschil is met een gewone lijnvlucht.

Anuna De Wever is niet te spreken over de uitspraak van Demir. “Dat de minister het woord ‘planepoolen’ gebruikt, is gewoon compleet belachelijk”, zegt ze aan onze krant. “Bij Youth For Climate hebben we zo ons best gedaan om een statement te maken over de te snelgroeiende vliegindustrie die enorm schadelijk is voor het klimaat. Dat zij nu zegt naar de klimaattop te zullen vliegen en nog trots is op haar ‘ecologische voetafdruk’, is niet serieus. Ben jij wel een klimaatminister, mevrouw Demir? Neem jij de klimaatcrisis echt serieus?”

“De trein nemen is echt niet zo moeilijk. Haar uitspraken steken echt als je net twee maanden hebt gezeild om een vliegtuig te kunnen vermijden en dan toch de COP25 mist. Zuhal Demir moet haar verantwoordelijkheid nemen als minister. Ik denk eraan haar te contacteren, maar weet niet of dat veel nut heeft.”

#planepoolen @Zu_Demir pic.twitter.com/b6hPgb3ae8 Anuna De Wever Van Der Heyden(@ AnunaDe) link

“Was de trein niet goed genoeg?”

Ook klimaatactiviste Kyra Gantois liet van zich horen. “Een klimaatminister die denkt dat “planepoolen” dé oplossing is...”, schreef ze op Twitter. “Mevrouw Demir, uw collega’s gaan wel met de trein, was dat niet goed genoeg voor u? Als u als klimaatminister al geen voorbeeld kan geven dan gaan we de doelstellingen inderdaad niet halen.”

De minister kreeg ook het verwijt naar haar hoofd geslingerd dat ze aan ‘greenwashing’ doet. Ze probeert de vlucht groener voor te stellen dan ze in werkelijkheid is, klinkt het. “Zeg niet “ik neem het viegtuig”, zeg ‘Ik ga planepoolen’”, stelde onder andere sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke.

Kwinkslag

Zuhal Demir reageerde deze ochtend meteen met een tweet op de reacties. “Ik wil met niemand problemen. Ik ga met anderen ‘planepoolen’ naar Madrid. Dat is met zo veel mogelijk mensen in een vliegtuig zitten om te vermijden dat het vertrekt met lege plaatsen.”

Wanneer we de woordvoerder van Demir contacteren, laat hij kort weten dat ‘planepoolen’ een antwoord met een kwinkslag was. “De minister vliegt met een lijnvlucht”, zegt hij. Demir laat weten dat ze wel aan CO2-compensatie zal doen voor haar vlucht.

Ik wil met niemand problemen. Ik ga met anderen ‘planepoolen’ naar Madrid. Dat is met zo veel mogelijk mensen in een vliegtuig zitten om te vermijden dat het vertrekt met lege plaatsen. #cop25 Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link

“Geen crimineel omdat je 1.300 kilometer vliegt”

Op Facebook zegt Demir vanavond nog dat haar uitspraak een reactie was op Anuna De Wever. Die zei eerder dat de minister veel last zou krijgen als ze met het vliegtuig naar Madrid zou gaan. “Ik ga inderdaad niet met de trein om een wit voetje te halen bij klimaatjongeren. Ik laat me ook niet afdreigen met ‘heel veel last’”, schrijft ze. “Ik stap niet mee in de logica dat je geen 1.300 kilometer mag vliegen zonder je een crimineel te voelen. Of je nu naar een klimaatconferentie gaat of op vakantie.”

“Ik zie klimaatjongeren als een bondgenoot om initiatieven te nemen en stappen vooruit te zetten”, gaat Demir verder. “Mijn deur staat voor hen open. Als het op een positieve manier kan. Voor scheldpartijen kunnen ze ongetwijfeld bij anderen terecht.”

“Treinen op steenkool”

Niet alleen Zuhal Demir kreeg de wind van voren, ook Nederlandse premier Mark Rutte kreeg heel wat commentaar op een uitspraak die hij gisteren deed op de Nederlandse radio. Hij zei met het vliegtuig naar de klimaattop te gaan, omdat treinen op steenkool rijden en dus te vervuilend zijn.

Politiek verslaggever @laurensboven sprak premier Rutte @MinPres over zijn reis naar de klimaattop in Madrid.



🚂 of 🛫?#COP25 pic.twitter.com/tZjkKkr2km BNR Nieuwsradio(@ BNR) link

Ik vlieg ook liever naar Madrid dan dat ik met de trein ga (veel sneller en veel goedkoper) en daar is ook niks mis mee - maar dat @MinPres denkt dat de trein nog op steenkool rijdt... kennelijk iets te veel #Sinterklaasjournaal gekeken #COP25 #Madrid #Rutte pic.twitter.com/4ea0zMq8Wd Ilonka Leenheer(@ IlonkaLeenheer) link

Bekijk ook: Greta Thunberg per catamaran naar klimaattop in Madrid