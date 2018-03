Demir trekt extra budget uit om alleenstaande moeders uit armoede te helpen TTR

Bron: Belga 0 Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir wil nog voor deze zomer begeleiding voor alleenstaande moeders met een leefloon opstarten in zes nieuwe OCMW's. Ieder OCMW krijgt zo'n 57.500 euro ter beschikking.

Alleenstaande moeders die bij het OCMW aankloppen, vormen een zeer kwetsbare doelgroep die met heel wat obstakels moet afrekenen. Uit onderzoek blijkt dat ze minder sterk staan op de arbeidsmarkt, waardoor het niet evident is om de combinatie arbeid-gezin leefbaar te houden. Daarnaast is de zoektocht naar een degelijke woning en een betaalbare kinderopvang erg moeilijk. Ook is er vaak sprake van sociaal isolement bij alleenstaande moeders.

De zogenaamde MIRIAM-projecten, die twee jaar geleden al werden opgezet in de OCMW's van Gent, Leuven, Sint-Jans-Molenbeek, Charleroi en Namen, zullen verder uitgebouwd worden. Alleenstaande moeders kunnen om de 14 dagen langsgaan bij een "casemanager" voor een doorgedreven individuele begeleiding en groepsbegeleiding. De casemanagers zorgen voor voorlichting en informatiesessies door een advocaat, maar er kunnen ook experts langskomen die de vrouwen begeleiden in de zoektocht naar een gezond eetpatroon of hen bijstaan bij de opvoeding van hun kinderen.

Dat de versterking van de vrouwen geslaagd is, bewijst de stijging van het aantal vrouwen die alimentatiegeld opeisten, van 51 naar 60,5 procent. "Voor alleenstaande moeders is het niet vanzelfsprekend om hun recht op alimentatiegeld te laten gelden", zegt Anita Opfergelt van het kabinet-Demir. "Het is een moeilijk proces. Eerst moeten ze een vonnis verkrijgen waarvoor ze contact moeten leggen met een advocaat, daarna moeten ze aanspraak maken op hun rechten."

De zes nieuwe OCMW's zijn nog niet geselecteerd, maar de contacten lopen. Vast staat dat het om OCMW's zal gaan in grote steden met meer dan 50.000 inwoners en waar er een aanzienlijk aantal vrouwen met een leefloon is. Provincies waar het MIRIAM-pilootproject liep, komen niet in aanmerking.