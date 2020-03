Demir stelt richtlijnen op voor natuurwandelingen tijdens coronacrisis ADN

16 maart 2020

13u16

Bron: Belga 36 Wie in volle coronacrisis even de gedachten wil verzetten in de natuur kan dat, maar ook daar moeten mensen afstand houden van anderen en keren ze beter terug naar huis als het er té druk is. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die een aantal richtlijnen voor wandelingen in bos- en natuurgebieden heeft opgesteld.

Veel Vlamingen trokken er het afgelopen weekend al op uit in natuur- en bosgebieden, nu alle winkels, cafés en restaurants de deuren hebben gesloten. "Mooi om te zien", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Ik moedig dat ook aan." Maar ook in de natuur moeten mensen de maatregelen van het crisiscentrum strikt naleven, benadrukt ze.

De minister komt met een aantal richtlijnen voor Vlamingen die de komende dagen en weken de natuur in trekken. Afstand is de belangrijkste regel.



• Zo gaan mensen best alleen of in gezinsverband wandelen en moeten ze wandelingen met ouderen of anderen uit de risicogroepen vermijden.

• Daarnaast houden mensen best minimaal twee meter afstand van anderen die niet tot het gezin behoren.

• Ze keren beter terug naar huis als het in het bos of natuurgebied in kwestie té druk is.

• Speeltuinen en -bossen zijn in principe gesloten. Desalniettemin is het niet de bedoeling dat kinderen er met kinderen van andere gezinnen op spelen.

• Tot slot gelden de normale regels: op de paden blijven en geen natuurgebieden of bossen betreden die niet publiek toegankelijk zijn.

Demir heeft de boswachters en natuurinspecteurs de opdracht gegeven om die regels de komende periode strikt te handhaven en mensen aan te spreken als ze de richtlijnen niet volgen. "Enkel als we allemaal samen de maatregelen strikt naleven, zullen we dit virus overwinnen. Vermijd daarom contact, mijd plaatsen waar veel volk samen is. Dat geldt ook in de natuur", zegt ze.

