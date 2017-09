Demir over 'sugar daddy'-campagne: "In de krant staan elke dag zulke dingen" FT

Opmerkelijke tussenkomst van staatssecretaris Zuhal Demir de 'sugar daddies'. "In de krant staan elke dag zulke seksadvertenties." Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is niet van plan bijkomende maatregelen te nemen tegen de sugardatingcampagne 'Rich Meet Beautiful'. Dat zei ze vandaag in de Kamer. Volgens Demir was de politieke en mediatieke aandacht de beste reclame die de datingsite zich kon wensen. "Elke dag staan dergelijke dingen in de kranten", zei ze terwijl ze met een krant zwaaide.

De Noorse datingwebsite 'Rich Meet Beautiful' wil studentes koppelen aan oudere rijke mannen. Verschillende universiteitssteden hebben de campagne verboden en Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) diende een klacht in wegens aanzetten tot ontucht. Het parket is een vooronderzoek gestart.

Voor studentes zou men de affiches willen verbieden, terwijl men voor prostituees pleit voor de bouw van een megabordeel Demir

"Ik stap niet mee in reclamecampagnes voor sugarbabys", zei Demir in de vandaag. "De hetze tegen de campagne wàs net de campagne", zei ze ook. De betrokken site kon zich volgens haar "geen betere marketing" wensen.



Volgens Demir is de verontwaardiging over het initiatief ook selectief. "Elke dag staan er dergelijke dingen in de kranten", zei Demir. Ze las ter illustratie een aantal seksadvertenties voor uit 'La Dernière Heure'.

"Voor studentes, van wie ik ervan uit ga dat ze mondiger zijn dan de vele buitenlandse en vaak kansarme prostituees, zou men de affiches willen verbieden, terwijl men voor de reguliere prostituees pleit voor de bouw van een megabordeel."

"Staatssecretaris onwaardig"

De reactie van Demir veroorzaakte ergernis bij oppositiepartij PS en bij coalitiepartner CD&V. "Een staatssecretaris onwaardig. Het gaat hier over de kwetsbaarheid van jonge studentes", zei PS-Kamerlid Nawal Ben Hamou. "De seksismewet is duidelijk. Dit gaat over de vernederende behandeling ten aanzien van jonge vrouwen en ik vind dat het de taak is van een minister van Gelijke Kansen om op te treden."