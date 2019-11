Demir (N-VA) sneert naar De Clercq (Open Vld): “Ook voor uw specialiteit, ‘Gentse hautaine Waterzooi op nepotistische wijze’ is er plaats in de canon” Redactie

04 november 2019

10u54 0 Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) is niet opgezet met de kritiek van Gents burgemeester Mathias De Clercq op haar uitspraak om ‘ballekes in tomatensaus’ op te nemen in de Vlaamse canon. “Ook uw specialiteit, ‘Gentse hautaine Waterzooi op nepotistische wijze’”, mag van Demir in de canon, haalt ze - met een korreltje zout - uit op Twitter.

Demir zei afgelopen weekend op een evenement van Jong Keukengeweld dat ze het Vlaamse culinaire erfgoed verder op de kaart wil zetten via Toerisme Vlaanderen. “Daar willen we de wereld laten kennis maken met al het lekkers dat Vlaanderen te bieden heeft.” En wat Demir betreft, mogen de ‘ballekes in tomatensaus’, sowieso in de Vlaamse canon, voegde ze er ludiek aan toe.

De quote werd de voorbije dagen druk gedeeld op sociale media, en ook Gents burgemeester Mathias De Clercq deed zijn duit in het zakje. "Zelfs onze kookpotten worden het voorwerp van identitaire politiek op de ‘Vlaemsche’ natie te realiseren”, tweette hij. "Wat iemand eet, gaat niemand een ‘tomaten’bal aan.”



De N-VA-politica pikt de kritiek niet, liet ze eveneens op Twitter verstaan - zij het met “een korreltje zout”. “Wees gerust Mathias: ook voor uw specialiteit, ‘Gentse hautaine Waterzooi op nepotistische wijze’, is er plaats in de canon.”

Wees gerust Mathias: ook voor uw specialiteit, ‘Gentse hautaine Waterzooi op nepotistische wijze’ is er plaats in de canon. En vergeet alstublieft deze keer het korreltje zout niet.💋 pic.twitter.com/pBAw8QkDgr Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link