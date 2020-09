Demir (N-VA) over wet rond verjaring seksueel misbruik: “Wet hoort aan kant van slachtoffers te staan” TTR

04 september 2020

14u07

Bron: Belga 0 De Vlaamse regering wil absoluut verhinderen dat de wet die ervoor zorgt dat seksueel misbruik van minderjarigen niet langer kan verjaren, wordt vernietigd. In juli trok de Franstalige syndicale vereniging van magistraten (Association Syndicale des Magistrats) naar het Grondwettelijk Hof om de bewuste wet te laten vernietigen. De vereniging had het over een 'emotionele wet'. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir is niet te spreken over die actie. "De wet hoort aan de kant van de slachtoffers te staan. Niet aan die van de daders. Daar is niks emotioneel aan", zegt de N-VA-minister.

Eind 2019 werd de verjaring van seksueel misbruik op minderjarigen geschrapt. Vroeger gold er nog een verjaringstermijn van 15 jaar, nadat slachtoffers meerderjarig waren geworden. Maar omdat slachtoffers door bijvoorbeeld schuldgevoel of schaamte soms jaren nodig hebben om met hun verhaal naar buiten te komen, bestaat het risico dat bepaalde misdrijven verjaren. Op voorstel van N-VA en sp.a, met name van Valerie Van Peel (N-VA) en John Crombez (sp.a), werd de verjaringstermijn daarom geschrapt.

Maar in juli trok onder meer de Franstalige syndicale vereniging van magistraten (Association Syndicale des Magistrats) naar het Grondwettelijk Hof om de wet te laten vernietigen. De vereniging doet de wetgeving af als een 'emotionele wet' die afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van de (vermeende) daders van de betrokken misdrijven.



Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) is niet te spreken over die demarche. "Dit getuigt van zoveel misprijzen voor slachtoffers, dat de Vlaamse regering op mijn voorstel ook naar het Grondwettelijk Hof stapt om de vernietiging van de wet tegen te houden", schrijft Demir op Facebook. "De wet hoort aan de kant van de slachtoffers te staan. Niet aan die van de daders. Daar is niks emotioneel aan. Dat gaat over recht."



