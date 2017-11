Demir: "Met Shariah4Belgium staken politiek en journalistiek ook hun kop in de grond. Die fout wil ik niet maken" Redactie

07u58

Bron: De Zondag 0 Photo News In een interview met De Zondag neemt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) geen woord terug van haar eerdere kritiek op islampredikers die in Genk preekten tegen alcohol en muziek. Maar hun lezingen verbieden? "Dat kan en wil ik niet."

"Maar daarom hoeft een lokale overheid de rode loper niet uit te rollen. In Genk werd zelfs het stadhuis beschikbaar gesteld", steekt een hoogzwangere Demir van wal. "Wat zij verkondigen, druist in tegen ons samenlevingsmodel. Zij promoten segregatie van man en vrouw, zij vinden cafés en verjaardagsfeestjes verwerpelijk. Ik zeg: dat kan niet. We mogen niet toekijken hoe jongeren geïsoleerd worden. We hebben dat al eens meegemaakt met Fouad Belkacem en Sharia4Belgium. Toen staken politiek en journalistiek ook hun kop in de grond. Ik wil niet diezelfde fout maken."

Waarom zoveel jongeren aangetrokken worden door de taal van die predikers begrijpt Demir niet. "Wellicht zijn veel jongeren op zoek naar een identiteit. Maar wie in handen komt van die gekken, loopt een groot risico volledig te segregeren van onze samenleving. Dat is verspilling van talent. Ik vind dat zonde. (...) Je zal mij ook niet vertellen dat al die jongeren slachtoffers zijn van discriminatie. Ik vind wel dat we allochtone jongeren vaker moeten zeggen: jullie horen erbij. Dat hebben we in het verleden te weinig gedaan."