Demir: “Mensen die hun geloof willen verlaten, moeten ook geholpen worden” SPS

30 maart 2019

11u11

Bron: Belga 0 Wie zijn geloof wil verlaten en wil overstappen op een seculiere levensstijl, zou meer ondersteuning moeten kunnen krijgen in de vorm van begeleiding en programma's zoals bestaat voor geradicaliseerde jongeren. Dat heeft N-VA-Kamerlid Zuhal Demir gezegd in haar openingstoespraak op de V-dag van N-VA rond migratie en integratie.

Het is een nagel waar Demir al langer op klopt. Je kan enkel een volledig en geloofwaardig migratieverhaal brengen, als je ook aandacht hebt voor de vrouwenrechten. Het zijn volgens haar namelijk vooral meisjes en vrouwen die de prijs van de religieuze onderdrukking betalen. En net daarom moet Vlaanderen zich blijven verzetten tegen de impact van regimes zoals dat van de Turkse president Erdogan.

We zijn er met het verbod op onverdoofd slachten in geslaagd om dierenrechten boven religieuze rechten te plaatsen. Kunnen we dat nu ook alstublieft doen voor vrouwenrechten? Zuhal Demir

Demir geeft een reeks voorbeelden van zo'n mogelijk verzet: "Door niet in te gaan op de druk van hoofddoeken op scholen 'normaal' te vinden, door jeugdhuizen niet te voorzien van aparte openingsuren voor meisjes, door de neutraliteit van de dienstverlening niet te laten vallen, door islamitisch onderwijs niet te faciliteren, door dubieuze organisaties uit thuislanden het leven moeilijk te maken en onderzoek na onderzoek op afstand te houden. Door ook bewegingen die niet gewelddadig zijn, maar wel een ramp voor onze samenleving zijn, te ontmaskeren en te ontmoedigen.”

Als het van Demir afhangt, moeten met name meisjes en jonge vrouwen meer steun krijgen in hun strijd tegen religieuze onderdrukking. "Om geradicaliseerde jongeren te helpen, hebben we allerlei begeleiding en programma's. Waarom niet voor mensen die hun geloof willen verlaten en openlijk kiezen voor een seculiere levensstijl? Een keuze die vooral meisjes zeer moeilijk wordt gemaakt. Zij verdienen onze steun. In hen investeren, is investeren de toekomst.”

"We zijn er met het verbod op onverdoofd slachten in geslaagd om dierenrechten boven religieuze rechten te plaatsen. Kunnen we dat nu ook alstublieft doen voor vrouwenrechten?", aldus nog Demir.