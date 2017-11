Demir lanceert campagne tegen seksuele intimidatie op straat ADN

12u39

Bron: Belga 0 Screenshot, Photonews Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir lanceert een campagne tegen seksuele intimidatie op straat. De campagne vraag omstaanders van intimidatie om in te grijpen en de dader aan te spreken op zijn gedrag.

In 2012 zette de documentaire 'Femme de la Rue' de problematiek van seksuele straatintimidatie op scherp. Toch worden nog steeds veel vrouwen lastiggevallen op straat. Uit Europees onderzoek blijkt dat zestig procent van de vrouwen er al mee te maken had.

De nieuwe campagne moet het grote publiek bewust maken van het probleem en omstaanders aanzetten om hun gedrag bij te sturen. Meestal grijpen mensen die getuige zijn van seksuele intimidatie op straat niet in, terwijl ze dat beter wel zouden doen. "De tijd is rijp om als omstaanders en getuigen te zeggen: stop ermee! Meestal is dat al voldoende om dat storende gedrag te stoppen. Gewoon iemand die tussenkomt om te zeggen dat dit niet normaal is en dat degene die het ondergaat zich daar ongemakkelijk bij voelt. Want slachtoffers zelf durven vaak niet van zich af te bijten. Ze zijn bang of te geschokt om iets te zeggen", zegt Demir.

De campagne zal merkbaar zijn in radiospots, filmpjes op sociale media en affiches op trams, bussen en metro. De website www.ikgrijpin.be geeft informatie en tips om in te grijpen.