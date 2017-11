Demir krijgt winteropvang voor daklozen in Brussel nu toch rond kv

17u48

Bron: Belga 0 Baert Marc Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) en het gewestelijk ontwikkelingscentrum Citydev hebben vandaag dan toch een akkoord bereikt over de federale winteropvang in het Blue Star gebouw van Citydev in Haren. Het contract werd al ondertekend laat Demir op twitter weten en dat wordt bevestigd door Citydev.

"Contract met CITYDEV over huur van Blue Star in Haren is getekend. De winteropvang kan nu snel opstarten. Dank aan wie meewerkte", zo maakte staatssecretaris Demir het nieuws bekend op twitter.

Contract met CITYDEV over huur van Blue Star in Haren is getekend. De winteropvang kan nu snel opstarten. Dank aan wie meewerkte. Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link

Gisteren werd al een akkoord bereikt, maar dat werd nadien door Citydev afgeblazen. In een persbericht verklaart Citydev waarom: "Donderdagnamiddag wijzigde het kabinet van de staatssecretaris eenzijdig de overeenkomst. Daardoor werd de juridische aansprakelijkheid voor de werking van deze installaties de facto doorgeschoven naar citydev.brussels. Het waren die gewijzigde clausules die citydev.brussels weigerde te aanvaarden."

Intussen werd het contract door beide partijen ondertekend, zonder de betwiste clausule. Bij Citydev benadrukken ze dat ze alles in het werk hebben gesteld om het gebouw zo snel mogelijk leefbaar te maken en dat met de juiste toelatingen en technische controles. "Gelukkig zal deze controverse maar een storm in een glas water blijken", verklaart Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels.