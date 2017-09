Demir krijgt proces-verbaal na huiszoeking in kantoor: "Ze bedreigde een agent" FT

10u44

Bron: La Dernière Heure 0 BELGA Demir in de Wetstraat, gisteren. De staatssecretaris kwam gisteren nog in het nieuws omdat ze niet wil optreden tegen de 'sugar daddy'-campagne 'Rich Meet Beautiful', die studentes wil aanzetten met een oudere man te daten. Zuhal Demir (N-VA) heeft een proces-verbaal aan haar been. Dat meldt La Dernière Heure en is bevestigd door Ine Van Wymersch, woordvoerster van het Brusselse parket. De staatssecretaris zou een politieagent bedreigd hebben na de huiszoeking in haar kantoor, dinsdag.

Dinsdagochtend kreeg Demir bezoek van een tiental agenten in burger. Speurders zochten in het kantoor van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Wetenschapsbeleid naar enkele vertrouwelijke documenten. De documenten in kwestie betroffen een strafklacht die Demirs voorganger, Elke Sleurs, ingediend had aan het adres van poolreiziger Alain Hubert. Hij voerde de voorbije jaren een bitse jurdische strijd rond poolbasis Prinses Elisabeth en werd later uit het bestuursorgaan van de internationale poolstichting IPF geweerd. De documenten werden gevonden en in beslag genomen.

Volgens de Brusselse krant DH schreven de agenten ook een proces-verbaal uit. Van Wymersch benadrukt dat de pv "gewoon melding maakt van de situatie en dat er (nog) geen sprake is van een overtreding".



"Toen de huiszoeking van start ging, was de sfeer inderdaad gespannen, maar na een tijdje normaliseerde de situatie", zegt ze nog. Verdere details wilde Van Wymersch niet kwijt.

Geënerveerd

DH meldt weliswaar dat Demir, zodanig geënerveerd en dus wél aanwezig op kantoor, een van de agenten ter plaatse bedreigd zou hebben. "Ze liet weten dat ze een klacht zou indienen tegen hem", klinkt het. De parketmagistraat, die op dat moment ook aanwezig was, nam daar schriftelijk akte van.

Het volledige dossier over Hubert werd meegenomen, verklaarde Demir later aan De Standaard. "Daar hebben wij natuurlijk geen probleem mee. We hebben ook onze volle medewerking verleend", aldus nog de staatssecretaris. Met de strafklacht zelf heeft Demir niets te maken. Ze wordt niet geviseerd in het lopende gerechtelijke onderzoek.