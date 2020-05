Demir investeert extra in betere infrastructuur logies jv

05 mei 2020

06u40

Bron: belga 0 Nu het er naar uitziet dat heel wat mensen hun vakantie in eigen land zullen doorbrengen, trekt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) extra geld uit voor verbeteringen aan 69 vergunde logies. Het budget neemt toe van 1,5 naar 2 miljoen euro. "Zo versterken we ons Vlaams logiesaanbod en bereiden we ons voor op de herstart van de toeristische motor", zegt minister Demir.

Het geld dient als steun voor uitbaters om werk te maken van een betere infrastructuur, zoals kind- en familievriendelijke voorzieningen, volledig toegankelijke en zorgspecifieke infrastructuur en voorzieningen voor kampeerauto's.

"Door de coronacrisis zal de Vlaming de komende zomer toerist zijn in eigen land en al het moois ontdekken dat onze regio rijk is. Het verheugt mij dan ook om vast te stellen dat er beduidend meer dossiers werden ingediend dan vorig jaar", zegt Demir. "Daaruit concludeer ik dat onze Vlaamse toeristische ondernemers de armen niet laten zakken en zelfs in zeer moeilijke omstandigheden de moeite willen doen om hun logies nog verder te verbeteren."

Daarom besliste de minister het budget dat ze voorzien had via Toerisme Vlaanderen met een half miljoen te verhogen tot 2 miljoen euro. Op die manier kunnen alle uitbaters die een dossier hadden ingediend financiële ondersteuning krijgen.