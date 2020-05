Demir en Jambon willen verbod op tweedeverblijvers versneld opheffen KVDS

18 mei 2020

15u34

Bron: Belga 142 Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) vindt dat het verbod op tweedeverblijvers “zo snel mogelijk” moet verdwijnen. Zeker tot 8 juni is het verboden om een tweede eigendom aan zee of in de Ardennen te bezoeken. Maar dat verbod is niet langer te motiveren, zo schrijft Demir op Facebook. Vlaams minister-president Jan Jambon steunt de oproep van Demir.



Demir vertelt op Facebook dat ze overstelpt wordt met vragen van mensen die een tweede verblijf hebben in ons land. Zij willen weten wanneer ze er eindelijk weer heen mogen.

De minister is van mening dat er op dit moment geen degelijke motivering is om dat te verbieden en vraagt dan ook een versnelde opheffing van het verbod. “Als je mensen verhindert om naar hun eigendom, verhuurverblijf of stacaravan te gaan, moet je dat kunnen motiveren. In de eerste plaats voor die mensen zelf. En die motivatie ontbreekt vandaag volledig. Integendeel, belangrijke stemmen in het debat, zoals viroloog Marc Van Ranst, noemen het verbod een ‘slechte maatregel’ en ‘virologisch nutteloos’.”





“Zonder virologische verantwoording moet de Nationale Veiligheidsraad consequent zijn en het verbod om naar een tweede verblijf te trekken zo snel mogelijk opheffen”, klinkt het dan ook.



Verantwoordelijkheid

“Natuurlijk zullen maatregelen nodig zijn om te verhinderen dat mensen samenhokken in toeristische hotspots”, aldus Demir. “Dat is de verantwoordelijkheid van de lokale overheden en vooral de mensen zelf. We geven mensen de verantwoordelijkheid om zelf risico’s te vermijden. Dat doen we op de werkvloer, bij familiebezoek en bij vrijetijdsbesteding”.

Demir vindt ook dat mensen met een tweede eigendom hier en daar onterecht zijn afgeschilderd als “verwende ettertjes met gebrek aan realiteitszin”. “Ik heb die piste nooit gevolgd”, stelt de N-VA-minister. “Net zoals ik de piste niet volg dat het eigendomsrecht boven het recht op veiligheid gaat. Of de manier waarop sommige burgemeesters de tweedeverblijvers zien als een verbruikersmachine die ze aan en af kunnen zetten naar believen. Al kan niemand ontkennen dat mensen met een tweede woning in toeristische gebieden, deel uitmaken van het economisch weefsel.”

Juridische procedure

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week om tweedeverblijvers ten vroegste vanaf 8 juni toe te laten aan zee of in de Ardennen. Die timing zette hier en daar kwaad bloed. Zo hebben honderden tweedeverblijvers hun krachten reeds gebundeld in een juridische procedure tegen de staat.

