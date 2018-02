Demir: "Als ik prioriteit moet maken om uitkeringen op te trekken, zal dat gaan naar uitkeringen voor gehandicapten" ADN

25 februari 2018

13u54

Bron: Belga 8 Als er budgettaire ruimte komt wil staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) eerst de uitkeringen voor gehandicapten optrekken. Dat zei ze vandaag in De Zevende Dag op Eén.

Demir deed vorig jaar heel wat stof opwaaien met een interview in De Zevende Dag waarin ze verklaarde dat de laagste uitkeringen deze legislatuur niet meer boven de Europese armoedegrens zullen stijgen. In het federale regeerakkoord staat nochtans dat de minimum socialezekerheidsuitkeringen en de sociale bijstandsuitkeringen tot het niveau van de Europese armoededrempel zullen worden verhoogd.

In het jongste zomerakkoord van de regering-Michel werd wel een budget voorzien voor de verhoging van de sociale minima. Voor 2018 wordt 80 miljoen euro ingeschreven. "Als ik een prioriteit moet maken om de uitkeringen op te trekken, zeg ik heel duidelijk: dat zal moeten gaan naar de gehandicaptenuitkeringen", zei Demir zondag. "Want een persoon met een handicap krijgt even veel als iemand met een leefloon, maar iemand met een handicap kan soms niet werken. Dan vind ik het niet oké dat die met een leefloon moet rondkomen."

Volgens de staatssecretaris is nog niet beslist of ze bij de lokale verkiezingen lijsttrekker wordt in Genk en dus mogelijk vertrekt uit de federale regering.