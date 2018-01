Dementerende vrouw (81) vrijgesproken voor dood Amy-Love (16) Siebe De Voogt

Amy-Love was haar broodje aan het opeten op de grond toen een geparkeerde wagen plots vooruit schoot. Een 81-jarige dementerende vrouw uit Middelkerke is in de Brugse politierechtbank vrijgesproken voor de dood van Amy-Love Dewilde (16) uit Oudenburg. "Een dement persoon kan niet veroordeeld worden door de strafrechter, omdat zijn niet geestesbekwaam zijn en geen schuldbesef hebben", stelde de politierechter.

Amy-Love werd op 11 april 2016 op de Markt van Gistel verpletterd tussen een ijzeren bankje en een geparkeerde Mercedes die plots was vooruit geschoten. De wagen was van Gilbert V. (83) uit Middelkerke, zijn 80-jarige dementerende vrouw had hij achtergelaten met de sleutels op het contact. Het Brugs parket besliste de zaak te seponeren omdat de vrouw ontoerekeningsvatbaar was. Daar ging de moeder van Amy-Love echter niet mee akkoord. Ze diende een rechtstreekse dagvaarding in en bracht het koppel eigenhandig voor de politierechter.

In april vorig jaar stelde de politierechter twee deskundigen aan om de wagen én de geestestoestand van de vrouw te onderzoeken. Het verslag zorgde enkel voor twijfel. “De deskundige kon niet duidelijk uitmaken of de dementerende vrouw bij haar verstand was”, stelde Johan Platteau, de advocaat van de moeder. “Ze heeft wel degelijk nog heldere momenten en is volgens ons dus verantwoordelijk voor het ongeval.

Uit het verslag van de wagendeskundige blijkt dat haar echtgenoot de sleutels in het contact liet zitten én de voetrem niet kan ingedrukt zijn, zoals hij beweert.” Marc Quatacker, advocaat van het koppel, interpreteerde het expertiseverslag anders. “Mijn cliënte kan niet meer praten en is zich zelfs niet bewust van wat er die fatale dag gebeurde. Over de voetrem zegt de deskundige dat hij wél licht kon ingedrukt zijn geweest, waardoor de wagen vooruitschoot. Een vrijspraak dringt zich volgens ons op.”

Politierechter Peter Vandamme stelde vanmorgen dat elke twijfel in het voordeel van de beklaagde moet spreken. “De psychiater stelde vast dat de vrouw lijdt aan cognitieve deficiënties en verwardheid, waarbij de symptomen plots kunnen optreden. Er is dus minstens twijfel of zij op het moment van het ongeval geestesbekwaam was.” Ook de echtgenoot van de vrouw werd vrijgesproken. “Hij kon niet voorspellen dat zijn vrouw de sleutel foutief zou omdraaien”, klonk het.