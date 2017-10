Dementerende vader die eigen zoon liet vermoorden 26 jaar achter tralies. Ook dochter krijgt zware straf HA

Bron: Belga Didier Verbaere Prosper V. (r) aan het graf van zijn doodgeschoten zoon. De vader werd ervan verdacht de opdracht voor de moord te hebben gegeven en kreeg vanochtend 26 jaar cel. In de zaak rond de moord in 2011 in het Oost-Vlaamse Schellebelle is de 76-jarige opdrachtgever Prosper V. veroordeeld tot 26 jaar cel voor de moord op zijn zoon, Eddy V.. De toen 37-jarige man werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle.

Medeopdrachtgever Berlinda V., de dochter van Prosper, werd veroordeeld tot 24 jaar cel. De twee schutters kregen 24 en 18 jaar cel, zo besliste de correctionele rechtbank van Dendermonde vanochtend. Eén van de wapenleveranciers kreeg 8 jaar cel, de andere werd vrijgesproken omdat hij niet wist dat het wapen voor de moord zou gebruikt worden.



Prosper V. werd ervan verdacht samen met zijn dochter Berlinda V., met wie hij een incestueuze relatie had, het plan beraamd te hebben zijn zoon te vermoorden.



De verdediging van de verdachte had een celstraf van drie jaar met uitstel gevraagd, omdat de feiten uitgelokt zouden zijn. Maar daar ging de rechter niet op in. Eerder had de verdediging al gevraagd om de strafvordering onontvankelijk te verklaren, omdat zijn cliënt afgetakeld zou zijn door dementie. Maar ook piste volgde de rechter niet.

Didier Verbaere Belinda V., de zus van het slachtoffer, kreeg 24 jaar cel.