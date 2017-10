Dementerende vader die eigen zoon liet vermoorden 26 jaar achter tralies. Ook dochter krijgt zware straf HA

Bron: Belga 48 Didier Verbaere Prosper V. (r) aan het graf van zijn doodgeschoten zoon. De vader werd ervan verdacht de opdracht voor de moord te hebben gegeven en kreeg vanochtend 26 jaar cel. In de zaak rond de moord in 2011 in het Oost-Vlaamse Schellebelle is de 76-jarige opdrachtgever Prosper V. veroordeeld tot 26 jaar cel voor de moord op Eddy V., zijn eigen zoon. De toen 37-jarige man werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle.

Medeopdrachtgever Berlinda V., de dochter van Prosper, werd veroordeeld tot 24 jaar cel. De twee schutters kregen 24 en 18 jaar cel, zo besliste de correctionele rechtbank van Dendermonde vanochtend. Eén van de wapenleveranciers kreeg 8 jaar cel, de andere werd vrijgesproken omdat hij niet wist dat het wapen voor de moord zou gebruikt worden.



Prosper V. werd ervan verdacht samen met zijn dochter Berlinda V., met wie hij een incestueuze relatie had, het plan beraamd te hebben zijn zoon te vermoorden.



Voor Prosper V. werd 25 jaar cel gevorderd, maar de verdediging hoopte op een lichte straf. Volgens advocaten Kristiaan Vandenbussche en Julie Vandenbogaerde werden de feiten uitgelokt door het slachtoffer, waardoor hun cliënt een straf van drie jaar cel zou riskeren. Vandenbussche had eerder gevraagd om de strafvordering onontvankelijk te verklaren, omdat zijn cliënt afgetakeld zou zijn door dementie.

Eddy V. is niet de brute agressieveling waar zijn vader hem wil voor doen doorgaan Rechtbankvoorzitter Marlies Vanden Avenne

"Nooit bedreigd"

De correctionele rechtbank van Dendermonde ging daar toen niet op in en wees nu ook de uitlokking af. "Er was geen permanente schrik voor zijn zoon, zoals de verdediging aanvoerde. De confrontatie deed zich voor als de moordplannen zich al in een verder gevorderd stadium bevonden. (..) Eddy V. is niet de brute agressieveling waar zijn vader hem wil voor doen doorgaan. Prosper V. heeft zelf ooit verklaard dat Eddy hem nooit bedreigd heeft. Deze verklaring lijkt het dichtste de waarheid te benaderen", zei rechtbankvoorzitter Marlies Vanden Avenne.